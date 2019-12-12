حملة «Me too» تجبر أشهر متحرش على دفع 25 مليون دولار لـ 70 امرأة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

في تطورات مثيرة بقضية “متحرش هوليود ” ، سيضطر المنتج الأمريكي المتهم بالتحرش بـ 70 سيدة ” هارفي واينشتين ” لدفع 25 مليون دولار تعويض لهن .

وكشفت تقارير إعلامية أن “متحرش هوليود ” صاحب الـ 66 عام توصل لهذا الإتفاق مع ضحاياه اللاتي تجمعن تحت حملة “Me too” التي كشفت عن إعتداءاته الجنسية عليهن ، ولكن بعد موافقة القضاء الأمريكي .

وسيتحمل متحرش هوليود هذا التعويض الطائل نظير إفلاته من عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وربما مدى الحياه .

وكانت ضحايا المتهم قد قمن بتدشين حملة تسمى “Me too” العام الماضي لتشجيع باقي الضحايا على تقديم بلاغات بتحرشه بهن ، وأثارت ضجة واسعة .