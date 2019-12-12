بالصور.. حفل تخريج 593 متدربا من مديرية السجون بمركز تدريب القطاع في جدة

نايف السالم(صدى):

رعى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي، اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، حفل تخريج دورات تدريب الفرد الأساسي لأفراد المديرية العامة للسجون والمنعقدة في مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي بجدة.

وشملت الدورة 593 خريجًا من منسوبي المديرية، الذين أنهوا فترة تدريبهم وتأهيلهم على المراحل كافة في مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي.

ويتماشي هذا التعاون بين وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للسجون مع رؤية المملكة 2030، التي تشجِّع على التعاون بين القطاعات العسكرية لرفع الإنتاجية وتبادل الخبرات والمهارات التي تساهم بدورها في رفع مستوى الجاهزية لدى القطاعات على المستويات كافة.