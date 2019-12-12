مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من نصف مليون نسخة

المدينة المنورة(صدى):

وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، خلال شهر ربيع الأول الماضي، ما مجموعه 564.475 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال شهر ربيع الأول، أنه تم توزيع 153.337 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و 52.960 نسخة من الأجزاء، و1.520 نسخة من التسجيلات، و 255.338 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و101.320 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ربيع الأول 1441هـ، وصل إلى 322.317.606 نسخة من مختلف الإصدارات.