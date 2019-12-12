أسعار النفط ترتفع بفعل توقع أوبك عجزا في الإمدادات

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس معوضة بعض الخسائر التي مُنيت بها في الجلسة السابقة عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، مع تحول المعنويات في السوق إلى حالة من الارتياح بعد توقع أوبك عجزا في الإمدادات العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 64 دولارا للبرميل، بعدما نزلت واحدا بالمئة أمس الأربعاء بفعل زيادة المخزونات الأمريكية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 58.88 دولار للبرميل، بعد تراجع بنسبة 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.