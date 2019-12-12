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  3. بالفيديو.. «المصلح» يحسم الجدل حول أخذ الكفيل أجر شهري من المكفول

بالفيديو.. «المصلح» يحسم الجدل حول أخذ الكفيل أجر شهري من المكفول

بالفيديو.. «المصلح» يحسم الجدل حول أخذ الكفيل أجر شهري من المكفول
نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ الدكتور خالد المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم الحكم الشرعي في أخذ الكفيل أجرة من المكفول نظير كفالته .

وقال “المصلح ” في برنامج يستفتونك على قناة ” الرسالة ” الفضائية أن هذا الأمر لا يجوز ويدخل في المال الحرام لأنه مخالف للشرع والأنظمة .

وقال كل إنسان سيُسأل : بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ، فعلى المرء أن يحاسب نفسه عن وجه الحق الذي أخذ به مالاً من غيره .

وأضاف من الأفضل للمتساءلة أن تبحث عن طريق آخر للتكسب ، أو أن تشغلهم في أعمال حقيقية ولا تعتمد على ما يدفعه العمال لها شهرياً وأن تنقل كفالتهم إلى من يعملون عنده .


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