بالفيديو.. «المصلح» يحسم الجدل حول أخذ الكفيل أجر شهري من المكفول

نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ الدكتور خالد المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم الحكم الشرعي في أخذ الكفيل أجرة من المكفول نظير كفالته .

وقال “المصلح ” في برنامج يستفتونك على قناة ” الرسالة ” الفضائية أن هذا الأمر لا يجوز ويدخل في المال الحرام لأنه مخالف للشرع والأنظمة .

وقال كل إنسان سيُسأل : بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ، فعلى المرء أن يحاسب نفسه عن وجه الحق الذي أخذ به مالاً من غيره .

وأضاف من الأفضل للمتساءلة أن تبحث عن طريق آخر للتكسب ، أو أن تشغلهم في أعمال حقيقية ولا تعتمد على ما يدفعه العمال لها شهرياً وأن تنقل كفالتهم إلى من يعملون عنده .