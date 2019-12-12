بالفيديو.. ممرضات فلبينيات يحصلن على تذاكر حفل البوليفارد
وزع مواطن تذاكر لعدد من أفراد الجالية الفلبينية لحضور حفلات “ليلة الفلبين” التي ستقام غداً الجمعة في “الرياض بوليفارد” ضمن “موسم الرياض”.
وبدا في مقطع الفيديو متداول شاب يوزع تذاكر الحفل على عدد من الممرضات الفلبينيات في مدينة الأمير سلطان للخدمات الاجتماعية بالرياض.
وأعربت الممرضات عن سعادتهن بهذه المبادرة، وعن شكرهن وتقديرهن لما قام به الشاب، حيث أن “ليلة الفلبين” ستقام على مسرح الفنان محمد عبده في “البوليفارد” وستضم 4 من أشهر الفنانين الفلبينيين.
fares[ عدد التعليقات: 1200 ] نشر منذ 40 دقيقة
لعل الله يفتح قلبهم للاسلام
لللل[ عدد التعليقات: 637 ] نشر منذ 13 دقيقة
تصدق انها في ميزان سياتك وان ذنب يعملوه انها لك وزر منها
هيا انبسط