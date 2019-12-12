انفوجرافيك.. تعرف على خدمة التقديم على إعلان وظيفي في «طاقات»

عادل الحربي(صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” عن تفاصيل خدمة استعراض الإعلانات في البوابة الوطنية للعمل « طاقات ».

ونشر” هدف ” انفوجرافيك عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ليوضح فيه مزايا هذه الخدمة وما تتيحه والتي جاءت كالتالي:

– عرض تاريخ إضافة الإعلان الوظيفي إلى قائمة الاعلانات الوظيفية المفضلة الخاصة بك.

– عرض تاريخ المباشرة في العمل.

-عرض الشخص الذي قام بإضافة إعلان وظيفي إلى قائمة الإعلانات الوظيفية المفضلة الخاصة بك.

– التقدم إلى إعلان وظيفي معين

– عرض ألسماء أصحاب العمل

” مدير النفيذي، مدير HR، فني للنيكات ” .

– إزالة إعلان وظيفي محدد عن طريق تحديدها والنقر على ” احذف من المفضلة ” .

– عرض العنوان والرقم المرجعي للإعلان الوظيفي.