انفوجرافيك.. تعرف على خدمة التقديم على إعلان وظيفي في «طاقات»
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” عن تفاصيل خدمة استعراض الإعلانات في البوابة الوطنية للعمل « طاقات ».
ونشر” هدف ” انفوجرافيك عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ليوضح فيه مزايا هذه الخدمة وما تتيحه والتي جاءت كالتالي:
– عرض تاريخ إضافة الإعلان الوظيفي إلى قائمة الاعلانات الوظيفية المفضلة الخاصة بك.
– عرض تاريخ المباشرة في العمل.
-عرض الشخص الذي قام بإضافة إعلان وظيفي إلى قائمة الإعلانات الوظيفية المفضلة الخاصة بك.
– التقدم إلى إعلان وظيفي معين
– عرض ألسماء أصحاب العمل
” مدير النفيذي، مدير HR، فني للنيكات ” .
– إزالة إعلان وظيفي محدد عن طريق تحديدها والنقر على ” احذف من المفضلة ” .
– عرض العنوان والرقم المرجعي للإعلان الوظيفي.
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