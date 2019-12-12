انطلاق أولى الرحلات من مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية بعد توقف 3 أشهر

طرابلس(صدى):

انطلقت أولى الرحلات الجوية من مطار معيتيقة الدولي بالعاصممة الليبية طرابلس ، اليوم ، وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر.

وأعلنت إدارة المطار أن أولى الرحلات لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، وستقصد مطار إسطنبول الدولي الساعة 8 صباحا ، تتبعها رحلة للخطوط الليبية قاصدة تونس 8.10 صباحا.

من جهته أعلن وزير المواصلات الليبي ميلاد معتوق عن استئناف الرحلات الجوية من إلى المطار اعتباراً من اليوم بشكل جزئي، حيث ستسير شركتي الخطوط الليبية والأفريقية رحلاتهما، ويوم الأحد المقبل ستبدأ شركتا الأجنحة الليبية والبراق تسيير الرحلات، ثم تأتي باقي الشركات تباعا.