تعرف على تكلفة وثيقة التأمين الصحي الإلزامية للمعتمرين ومزاياها

حمود العنزي(صدى):

كشف مصدر مسؤول عن تفاصيل وثيقة التأمين الصحي الشامل والإلزامي للمعتمرين الذي أعلنت عنه وزارة الحج .

ومن المقرر أن تبلغ التكلفة الشهرية له 189ريال ، مع إمكان المعتمر التجديد حال انتهاء التأمين المحدد بشهر من خلال شراء بوليصة تأمين صحي أخرى من المراكز الموجودة بالمطارات والمنافذ .

و ستتضمن الوثيقة المزايا التالية :

1-توفير تعويض للمعتمر حال تأخر الرحلة بمبلغ يصل إلى 500 ريال .

2-توفير تعويض يصل إلى 5000 ريال حال إلغاء الرحلة .

3-توفير 10 آلاف ريال كحد أعلى لإعادة جثمان المعتمر المتوفي لوطنه .

4- تعويض يصل إلى 100 ألف ريال لذوي المعتمر المتوفي بحادث .

5-تعويض يصل إلى 380 مليون ريال عن مجمل المتضررين في حادث واحد خلال مدة التأمين .

6- تغطية الحالات الصحية الطارئة حتى 100 ألف ريال .

7-تشمل الوثيقة التأمين على فقدان الأمتعة والرعاية الصحية والنقل الصحي والإسعافات والطوارئ .

وكانت وزارة الحج والعمرة قد وقعت أمس مع الشركة التعاونية للتأمين اتفاقية لتوفير التأمين الصحي يتم تفعيلها بمجرد وصول المعتمر المملكة .