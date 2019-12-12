جامعة الملك سعود تختتم مؤتمر تجميل الأنف والحنجرة

بدر الحارثي(صدى):

اختتم الأسبوع الماضي مؤتمر وورشة عمل تجميل الأنف والذي انعقد خلال الفترة من 4 – 6 ديسمبر الجاري تحت رعاية قسم الأنف، والأذن، والحنجرة بجامعة الملك سعود.

وبهذه المناسبة، عبرت رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتورة أماني عبـيد عن سعادتها بالنجاح حققته فعاليات المؤتمر والورشة المصاحبة له، مشيرة إلى أنه قد تمت خلال الفعاليات مناقشة آخر التطورات في مجال جراحة تجميل الأنف، وذلك بحضور خبراء عالميين من إيطاليا، وتركيا، وسنغافورة، والكويت، والإمارات.

وأوضحت الدكتورة أماني أنه قد أقيمت على هامش فعاليات المؤتمر ورشة عمل بالتعاون مع مركز المحاكاة، والجراحات التجريبية، حيث تلقى من خلالها مجموعة من الأطباء السعوديين الذين حضروا للمشاركة من مختلف مناطق المملكة، تدريبا على أحدث الطرق والتقنيات في مجال جراحة تجميل الأنف، كما تعرفوا على أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

هذا وقد شهدت فعاليات المؤتمر مشاركة كبيرة من أسرة جامعة الملك سعود، بالإضافة لحضور نخبة من الأكاديميين، والجهات العلمية ذات العلاقة بمجال الأنف، والأذن، والحنجرة.