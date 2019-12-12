بالفيديو.. هواوي تستعد لإطلاق هاتف جديد بمواصفات خيالية 

وكالات(صدى):

تعتزم شركة هواوي إطلاق هاتف P40 Pro مطلع العام القادم، حيث تميز Huawei P40 Pro بأنه يمتلك بطارية ليثيوم متطورة بسعة 5500 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل ليومين في حال استعماله للاتصالات وتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات والاستماع للموسيقى، ويمكن شحن 70% من سعتها في ظرف 45 دقيقة فقط عبر شاحن (50 واطا).

ويتمتع هذا الهاتف بشاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة، بدقة+HD، وتردد 120 هيرتز، تغطي كامل مساحة واجهته الأمامية تقريبا، وفيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية التي ستكون مزدوجة العدسة.

وجاءت الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف بـ 5 عدسات، إحداها بدقة 108 ميغابيكسل، فيها مستشعر Sony IMX700 أو IMX686 لضمان قدرات تصوير فائقة، أما الكاميرا الأمامية فستكون مزدوجة العدسة وبخاصية التعرف على الوجوه، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف سيحصل على منفذين لبطاقات الاتصال، ومعالج Kirin 990 بقدرة على دعم شبكات 5G، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ونظام تشغيل Android 10 مع واجهات EMUI 10.