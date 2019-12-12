مؤسسة النقد توقف 4 شركات مهن حرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين

حمود العنزي(صدى):

أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عدد من شركات المهن الحرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين، اعتباراً من تاريخ 11 / 12 / 2019م، وذلك لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

وأوضحت في بيان لها أن الشركات هي: شركة الوفاء لوكالة التأمين، شركة نجم التظافر لوكالة التأمين، شركة وثيقتي لوكالة التأمين، وشركة مزون النماء لوكالة التأمين، مبينة أن قرار إيقاف نشاط الشركات أعلاه يأتي إلحاقاً لإعلان المؤسسة المؤرخ في 27 / 11 / 2018م والمتضمّن الإشعار عن عدد من شركات المهن الحرة غير المتجاوبة.

وأضافت أن ذلك يأتي انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي وتطبيقاً لما ورد في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 2 / 06 / 1424هـ وإعمالًا للمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة في هذا الصدد أنها ستشرَع في اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية حيال الشركات المذكورة وفقاً لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

وأكدت على حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في القطاع. وتدعو المؤسسة جميع عملاء الشركات ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة.