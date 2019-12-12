بالصور.. «العقدي» يرعى الحفل الختامي لبرنامج عناية2 بمركز الجعافرة

نايف السالم(صدى):

رعى سعادة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ أحمد بن جابر العقدي البارحة الحفل الختامي لبرنامج عناية2 وهو برنامج خيري إجتماعي يهدف إلى العناية بالأيتام وأبناء الشهداء من الطلاب دراسياً وتربوياً ووطنياً نفذته جمعية البر الخيرية بقوز الجعافرة بالشراكة والتعاون مع نادي الحي بثانوية صلاح الدين بالرجيع ووحدة التوطين بجمعية العارضة وبدعم من أوقاف الضحيان الخيرية وقد أستفاد منه ٣٥ طالباً من الأيتام وأبناء الشهداء بمركز قوز الجعافرة.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات ووجهاء المجتمع يتقدمهم مدير مكتب التعليم بمحافظة صبيا الدكتور عبدالرحمن الرديني ومدير وحدة التوطين بجمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير الأستاذ عبدالله القحطاني ومدير وحدة التوطين بجمعية البر الخيرية بالعارضة الأستاذ محمد خبراني.

وقد بدأ الحفل الذي أحتضنته قاعة نوارة للاحتفالات بالرجيع بوصول راعي الحفل سعادة رئيس مركز قوز الجعافرة لمقر الإحتفال ومصافحة جميع طلاب برنامج عناية والإطلاع على المعرض المصاحب والخاص بأعمال طلاب البرنامج.

عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بالسلام الملكي والقرآن الكريم ثم كلمة لسعادة رئيس مجلس جمعية البر الخيرية بقوز الجعافرة الأستاذ يحيى بن إدريس صديق أستعرض فيها ماهية البرنامج وأهدافه وعدد المستفيدين منه عقبها شاهد الجميع عرضاً مرئياً لبرنامج عناية تلا ذلك كلمة لمدير وحدة التوطين بجمعية البر الخيرية بالعارضة الأستاذ محمد الخبراني عقبها أستمع الجميع لقصيدة شعرية رائعة قدمها “غريد جازان” الأستاذ يحيى رياني نالت إعجاب الحضور تلاها كلمة مضيئة لمدير البرنامج الأستاذ حسن بن علي مرعي.

وفي الختام قام راعي الحفل بتكريم طلاب البرنامج والمشرفين عليه والمتعاونين والجهات الداعمة.

وشهدت فقرة التكريم لوحتين جمالية وقف لها الجميع إكباراً وإجلالاً وإعجاباً الأولى رسمها راعي الحفل سعادة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ أحمد بن جابر العقدي جسد فيها أسمى معانية الإنسانية والابوة عندما نزل من على خشبة المسرح متوجهاً لطالب يتيم معاق وتكريمه بموقعه على كرسيه المتحرك.

ومع هذه اللوحة الإنسانية ابى الجمال إلا أن يكتمل بلوحة أخرى تشع جمالاً رسمها طالب يتيم عند صعوده للتكريم حيث أستوقف الجميع وطلب منهم السماح له بصعود معلميه قائد مدرسة السبخة المتوسطة الأستاذ ناصر عارجي والأستاذ موسى شمسي ومشاركته التكريم إيماناً بفضلهما واعترافاً بالجميل ليزداد جمال الحفل جمالاً بهاذين المشهدين.