«قرقاش» يكشف عن حملة منظمة ضد الشيخ «محمد بن زايد»

أبو ظبي(صدى):

حذر الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية من الإنسياق وراء ” حملة منظمة ” ضد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية تحت مسميات مختلفة .

وقال “قرقاش ” في تغريدة له عبر تويتر : نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة .

وأضاف : الحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات تقدم نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف .

ولم يشير ” قرقاش ” بأصابع الإتهام حول الجهات التي تقف وراء تلك الحملة التي تستهدف النيل من الشعبية الجارفة للشيخ محمد بن زايد .

وكانت وسائل التواصل الإجتماعي قد نشرت مؤخراً فيديو للشيخ محمد بن زايد عندما لم ينتبه لفتاة صغيرة حاولت أن تسلم عليه أثناء مقابلته لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الأمارات ، محاولة استغلال الموقف الغير مقصود ضد الشيخ بن زايد ، إلا أنه بادر بزيارة الفتاة في منزلها ليثبت عكس ذلك .

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