حلول طبيعية للتخلص من مشكلة الشفاه الداكنة وتوريدها
تواجه الكثير من الفتيات مشكلة الشفاه الداكنة مما يجعل الكثيرات يلجأن إلى تلوين الشفاه أو البحث عن أي مواد تجميلية قد تكون ضارة بالصحة من أجل تفتيح الشفاه وتوريدها .
وينصح خبراء التجميل بالإعتماد على الوصفات الطبيعة من أجل التخلص من تلك المشكلة بشكل آمن وسريع ، وذلك عبر الطرق التالية :
1-وصفة الليمون والسكر : فقط قطعي الليمون واغمسيه بالسكر ودلكي به شفاهك قبل النوم ، ثم اغسليها بالماء الفاتر صباحاً .
2-يمكن استخدام قشر الليمون وحده بتدليك الشفاه قبل النوم لمدة شهر واحد وستذهلين من النتيجة .
3-استخدمي كريم منزلي من الكركم والحليب ، بوضع ملعفة حليب مع قليل من الكركم وخلطهما جيداً ثم ضعيه على شفتيكي لمدة 5 دقائق فقط واغسليه .
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