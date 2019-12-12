حلول طبيعية للتخلص من مشكلة الشفاه الداكنة وتوريدها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تواجه الكثير من الفتيات مشكلة الشفاه الداكنة مما يجعل الكثيرات يلجأن إلى تلوين الشفاه أو البحث عن أي مواد تجميلية قد تكون ضارة بالصحة من أجل تفتيح الشفاه وتوريدها .

وينصح خبراء التجميل بالإعتماد على الوصفات الطبيعة من أجل التخلص من تلك المشكلة بشكل آمن وسريع ، وذلك عبر الطرق التالية :

1-وصفة الليمون والسكر : فقط قطعي الليمون واغمسيه بالسكر ودلكي به شفاهك قبل النوم ، ثم اغسليها بالماء الفاتر صباحاً .

2-يمكن استخدام قشر الليمون وحده بتدليك الشفاه قبل النوم لمدة شهر واحد وستذهلين من النتيجة .

3-استخدمي كريم منزلي من الكركم والحليب ، بوضع ملعفة حليب مع قليل من الكركم وخلطهما جيداً ثم ضعيه على شفتيكي لمدة 5 دقائق فقط واغسليه .