إصابة خطيرة كادت تنهي حياة طفل والسبب حبة فول سوادني !

بكين(صدى):

تسببت حبة فول سوداني في إصابة خطيرة لطفل صيني لم يتجاوز العام كادت أن تودي بحياته ، بعدما عجز عن بلعها ، فظلت عالقة في القصبة الهوائية .

وكاد الطفل أن يختنق تماماً لولا تنفسه بصعوبة ودخل في غيبوبة بسبب نقص الأكسجين خلال دقائق مما استدعى نقله لى العناية المركزة وإجراء عملية جراحية عاجلة له لإزالة حبة الفول السوداني .

ويتعافي الطفل حالياً بالمستشفى بعدما نجا بأعجوبة ، إلا أن الحادث جدد التحذيرات حول ضرورة إبعاد الأطفال عن الفواكه الصلبة أو المكسرات أو البذور أو العنب والعلكة وما شابه .

ولا يتوقف الأمر على عمر الرضاعة فقط ، بل يجب كذلك مع الأطفال في عمر 4 سنوات وأقل بأخذ التدابير الإحتياطية معهم كطحن المكسرات وإضافتها لوجبات سهلة البلع ، والإلمام بالإسعافات الأولية ونحو ذلك .