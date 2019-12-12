سهم أرامكو يصل للنسبة القصوى ويرتفع لـ 38.7 ريالا في ثاني يوم تداول

عادل الحربي(صدى):

تخطى سهم شركة أرامكو السعودية بالنسبة القصوى لليوم الثاني على التوالي في مزاد قبل الافتتاح ليبلغ 38.7 ريالا، بالتالي تصبح قيمة الشركة 7.7 تريليون ريال (2.06 تريليون دولار)، متجاوزا التريليون دولار.

وكان سهم الشركة قد أغلق أمس مرتفعا بالنسبة القصوى عند مستوى 35.2 ريالا مقارنة بـ32 ريالا سعر الاكتتاب.

وكانت “أرامكو” طرحت ثلاثة مليارات سهم “1.5 في المائة من أسهمها” للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 4 ديسمبر، وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها “مليار سهم” للأفراد، و1 في المائة “ملياري سهم” للمؤسسات.

وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال “25.6 مليار دولار”، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، بما يجعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.