فوائد القرفة باللبن للجسم أبرزها حرق الدهون 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعد القرفة باللبن من المشروبات الدافئة التي لا يعرف الكثير من الأشخاص مدى قيمتها الغذائية والصحي.

تحتوي القرفة باللبن على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.

ونستعرض بعض الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول القرفة باللبن، أبرزها 1- يساهم في حماية القلب من الإصابة بالعديد من الأمراض

2- يحمى الجسم من الإصابة بالجفاف

3- يعالج اضطرابات النوم

4- يقلل التهابات اللثة

5- يقي من الإصابة بهشاشة العظام

6- يخفض ضغط الدم المرتفع

7- ينظم مستوى السكر في الدم

8- يساعد على حرق الدهون في الجسم

9- يقضي على حصى الكلى.

10- يقي من الإصابة بسرطان القولون والثدي.

11- يعالج تشنجات العضلات

12- يعالج البرد للأشخاص الذين يعانون من الشعور المستمر ببرود الأطراف

13- ينظم الدورة الشهرية

14- يقلل نسبة الكولسترول الضار في الجسم

15- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي

16- يساهم في تدفئة الجسمفوائد القرفة باللبن للجسم أبرزها حرق الدهون