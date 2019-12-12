تشكيل لجنة مكونة من 4 جهات حكومية لمعالجة دخول الشاحنات الأجنبية للمملكة

علي القحطاني(صدى):

كشف بندر الجابري، رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، أنه تم تشكيل لجنة من 4 جهات حكومية ” هيئة النقل العام، ووزارة النقل، وشركة تحكم، ووزارة المالية ” ؛ لمعالجة دخول الشاحنات الأجنبية للمملكة.

وتفصيلآ، أوضح ” الجابري ” أن اللجنة تبحث وضع الآليات المناسبة؛ لحماية الشركات الوطنية من منافسة الشركات الأجنبية.

ويأتي ذلك مع محاولة منافسة الشاحنات الأجنبية للشركات الوطنية في تحطيم الأسعار، مشيرًا إلى أن تحرك الجهات الحكومية يُعد خطوة إيجابية لمعالجة مشكلة قائمة منذ فترة طويلة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل المملكة عبر المنافذ البرية، يصل إلى 5 آلاف شاحنة سعودية وأجنبية يوميًا، حيث تبلغ نسبة الأجنبية ١١% من إجمالي الشاحنات الداخلة.