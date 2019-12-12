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بالفيديو.. فريدة سيف النصر تنزعج من مشاهدها الساخنة

بالفيديو.. فريدة سيف النصر تنزعج من مشاهدها الساخنة
القاهرة(صدى):

صرحت الفنانة فريدة سيف النصر بأن البعض يستغل مشاهدها السينمائية بعناوين مثيرة لنشرها على موقع “ يوتيوب ” .

وعن ذلك، قالت ” سيف النصر ” خلال لقائها ببرنامج تلفزيوني: ” مشاهد عادية جدًا، والملايا اللف دي عادي وكثير من الفنانات ارتدينها في أعمالهن ” .

وتابعت حديثها: “ أتحدى إن أي أحد يجد لي مشهد إغراء واحد في أعمالي الفنية، وحاولت حذفها وفشلت ” .

وأضافت فريدة سيف النصر: ” بيكتبوا عليها مشاهد ساخنة، لحد ما حسيت إني فُرن، اللي بيعمل كده بيبيعني، لأن أنا عندي ابن وأهل ” .


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