فتح مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة في بريطانيا

لندن(صدى):

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها صباح اليوم في المملكة المتحدة في انتخابات عامة مبكرة حاسمة لمسألة خروج البلد من الاتحاد الأوروبي.

ويمكن للناخبين البريطانيين الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي لاختيار نوابهم الـ650.

ويأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون في الحصول على غالبية واضحة تمكنه من تطبيق اتفاق بريكست الذي تفاوض بشأنه مع بروكسل وتنفيذ الخروج في موعده في 31 يناير، فيما يعد خصمه العمالي جيريمي كوربن باستفتاء جديد حول بريكست.