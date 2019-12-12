بالصور.. سفارة المملكة بالأردن تحتفي بمعالي وزير الشؤون الإسلامية

سعيد العجل(صدى):

اقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن يوم أمس حفل عشاء على شرف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ والوفد المرافق لمعاليه .

والذي بدأ زيارته الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث يترأس خلالها اجتماعات الدورة الثانية عشرة لأعمال المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي.

كما حضر حفل العشاء بعض الوفود العربية المشاركة وعددا من منسوبي السفارة ومدراء المكاتب والملاحق التابعه لها.