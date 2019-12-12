«زيدان» يعلن الحرب على ليفربول: سنخرجكم من البطولة

طلال الغامدي(صدى):

تترقب الأوساط الرياضية نتائج قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والمقامة ظهرالإثنين المقبل في نيون بسويسرا .

ومن المنتظر أن يواجه ريال مدريد أحد أكبر 5 أندية وهي حامل اللقب ليفربول ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونخ ولايبزغ وهي الفرق التي احتلت المركز الأول ما يعني أن ريال مدريد أمام موعد خطير لمواجهة أحد الكبار بعدما وقع الثاني في مجموعته خلف باريس ثان جيرمان .

ورغم خطورة المبارة المرتقبة والتي قد تكون مع ليفربول إلا أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان لم يبدي أي قلق أو مخاوف بل شنً عليه حرباً كلامية قبل الدخول إلى ساحة المعركة الخضراء .

وقال : لو وقعنا بمواجهة ليفربول سنخرجهم من البطولة. لا نستطيع التحكم بمن سنواجه في الدور المقبل ، مؤكداً أنه لا يخشى أحداً .

الجدير بالذكر أن ريال مدريد انتصر سابقاً على ليفربول في نهائي البطولة عام 2018 بنتيجة 3-1 .