الحصيني يتوقع حالة مطرية تبدأ غدا تشمل عدة مناطق بالمملكة 

عادل الحربي(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، بداية حالة مطرية يوم غد، وقد تشمل عدة مناطق تترافق مع رياح شديدة؛ كما حذر من الكشتات.

ولفت الحصيني عبر حسابه في موقع “تويتر”: “حالة ممطرة متوقعة بدايتها الفعلية غدًا الجمعة على أجزاء من مناطق: “مكة، والمدينة، والرياض، والشرقية، والقصيم، والشمالية، والجوف، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والشام”، تستمر عدة أيام، والأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة”.

وتابع الحصيني: “متوقع غزارة في الأمطار على الشرقية ودول الخليج العربي والشام، ونشاط للرياح السطحية من متوسطة إلى شبه قوية اليوم الخميس 15/ 4/ 1441هـ، على أجزاء من مناطق:”المدينة، وتبوك، والشمالية، وحائل، والقصيم، والجوف، ومكة”، وأقصى غرب منطقة الرياض؛ إلا أن يصرفها الله، لا أنصح بالكشتة”.