282 ألف دولار لفستان رقصة الأميرة ديانا مع جون ترافولتا
بيع فستان سهرة ارتدته الأميرة ديانا وهي ترقص مع الممثل جون ترافولتا في البيت الأبيض عام 1985، بأكثر من 280 ألف دولار، في مزاد علني.
واشترت الفستان مؤسسة خيرية ترعى قصرا كانت تسكنه الأميرة الراحلة، معتبرة إنها اشترت قطعة من التاريخ.
وكان من المتوقع أن يجني الفستان بين 32 ألف دولار إلى 38 ألف، لكن لم تصل عروض الشراء إلى هذه الأرقام أثناء المزاد.
fares[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 1 ساعة
الله كم هي جميله لديها روح عالية ومتواضعة اميرة ويلز
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89028 ] نشر منذ 9 دقائق
اهل العقول براحه ..