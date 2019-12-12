282 ألف دولار لفستان رقصة الأميرة ديانا مع جون ترافولتا

واشنطن(صدى):

بيع فستان سهرة ارتدته الأميرة ديانا وهي ترقص مع الممثل جون ترافولتا في البيت الأبيض عام 1985، بأكثر من 280 ألف دولار، في مزاد علني.

واشترت الفستان مؤسسة خيرية ترعى قصرا كانت تسكنه الأميرة الراحلة، معتبرة إنها اشترت قطعة من التاريخ.

وكان من المتوقع أن يجني الفستان بين 32 ألف دولار إلى 38 ألف، لكن لم تصل عروض الشراء إلى هذه الأرقام أثناء المزاد.