  • الخميس 12

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الدخان القديم قد يعود للأسواق

الدخان القديم قد يعود للأسواق

الدخان القديم قد يعود للأسواق
علي القحطاني(صدى):

صرحت مصادر بأن الجهات المعنية، تدرس إعادة الدخان القديم إلى الأسواق، وذلك في حال ثبوت عدم صلاحية الدخان الجديد.

وجاء هذا القرار بعد الشكاوى والجدل المثار حول الدخان الجديد وتغير نكهته.

وكانت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أصدرتا، بياناً مشتركاً بشأن ما تمَّ تداوله مؤخرًا بشأن منتجات التبغ واختلاف مكوناتها بعد تطبيق الغلاف الجديد.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أنَّ تغير النكهة الذي لاحظه المستهلك لا يعود لمواد مغشوشة بعد إجراء الفحوص المخبرية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

«الغذاء والدواء» و«التجارة» تستدعيان شركات التبغ بشأن «الدخان الجديد »

الغذاء والدواء: تأكدنا من عدم وجود مواد مغشوشة في الدخان الجديد


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 89026 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يكفينا شر من به شر .. آمين ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *