لحسة جرو تشل حركة امرأة

واشنطن(صدى):

أصيبت سيدة مسنة أمريكية بعدوى خطيرة في ساقيها، أجبرتها أن تجلس على كرسي متحرك، بسبب جروها الصغير الذي لعق قدمها.

وكانت السيدة قد ذهبت للمستشفى تشكو من الحمى والقيء والألم في ساقها اليمنى، ورصد فحص الجلد على كاحليها وساقها، احمرارا وانتفاخا، وهي حالة تعرف باسم التهاب النسيج الخلوي.

وشخّص الأطباء حالتها، بأنها مصابة بعدوى Streptococcus canis، وهي بكتيريا نادرا ما تظهر لدى البشر، ويمكن أن تنشرها الحيوانات.

وهناك عدد من الأمراض أو البكتيريا، التي تظهر عادة في الكلاب، التي يمكن أن تسبب أمراضا بشرية.

اقرأ أيضًا: