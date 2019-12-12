بالفيديو..هدف صعب لمحمد صلاح يصبح حديث وسائل الإعلام العالمية

ماجد محمد(صدى):

سلطت وسائل الإعلام الرياضية العالمية، الضوء على الهدف الذي سجله النجم المصري محمد صلاح لفريقه ليفربول في شباك سالزبورج.

وشرحت صحيفة إسبانية هدف صلاح، بطريقة فيزيائية، إذ شبهته بهدف النجم الهولندي المعتزل ماركو فان باستن في مرمى منتخب الاتحاد السوفياتي في نهائي يورو 1988.

وبحسب الصحيفة، فإن زاوية التسديد المفتوحة لصلاح، حسابيا، كانت تبلغ 4.3 درجة.

وأوضحت أن السرعة التي كان يركض بها صلاح مع ضغط حارس سالزبورج زادت من صعوبة التسجيل من هذه الزاوية الضيقة، وهو ما زاد من جمالية الهدف.