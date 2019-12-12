الموعد والأندية المتأهلة..كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن موعد إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والذي سيقام الإثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية.

وستجرى قرعة الدور المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا 14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

▪أندية المركز الأول:

🇫🇷 باريس سان جيرمان، 🇩🇪 بايرن ميونيخ، 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر سيتي، 🇮🇹 يوفنتوس، 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ليفربول، 🇩🇪 لايبزج ، 🇪🇸 برشلونة، 🇪🇸 فالنسيا.

▪أندية المركز الثاني:

🇪🇸 ريال مدريد، 🇪🇸 أتلتيكو مدريد، 🇮🇹 أتالانتا، 🇮🇹 نابولي، 🇩🇪 بوروسيا دورتموند، 🇫🇷 ليون، 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 تشيلسي، 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 توتنهام

▪موعد دور الـ16:

– مباراة الذهاب: 18، 19 / 25، 26 فبراير

– مباراة العودة: 10، 11/ 17، 18 مارس

ويتم تقسيم مباريات الذهاب والعودة على أسبوعين متتاليين، بحيث يقام في كل أسبوع 4 مباريات.