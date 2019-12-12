حقيقة الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي في مقبرة

خالد الظفيري(صدى):

نشر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أمس الأربعاء، منشورًا، أوضح من خلاله حقيقة الاعتداء عليه في مقبرة الصليبخات.

وأوضح الغانم أنه كان قد قدّم العزاء لإحدى الأسر الكويتية، وعند مغادرته التقى بشخص يعرفه ومعه شخصين آخرين.

وصافح الغانم الشخص الذي يعرفه وأحد مرافقيه، وعندما حاول مصافحة الشخص الثالث، تفوّه هذا الأخير بكلام نابي، فرد عليه الغانم بقوله (عيب)، وهم بالمغادرة.

وتفاجأ الغانم بهذا الشخص يهجم للاعتداء عليه، إلا أن المتواجدين منعوه من ذلك.

وقال: ما فعله الشخص المعني معي اليوم لا يمثل إلا نفسه (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فعائلته الكريمة عائلة مشهود لها بالأخلاق والمناقبية العالية وشهادتي فيهم مجروحة، وأقول لهم (محشومين أيها الأكابر الأكارم).