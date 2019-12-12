بعد توقف لأكثر من أسبوعين..عودة مباريات الدوري اليوم

ماجد محمد(صدى):

تنطلق مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.

ويلتقي الحزم نظيره أبها، في حين يستضيف الشباب نظيره الرائد، ويواجه الوحدة العدالة.

ويحتل الشباب المركز السابع برصيد 15 نقطة، فيما يحتل ضيفه الرائد المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

بينما يحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ويحتل العدالة المركز الـ14 برصيد 8 نقاط.

ويستضيف فريق الحزم، صاحب المركز الثامن برصيد 14 نقطة، فريق أبها صاحب المركز التاسع بالرصيد ذاته، حيث يأملان في فض الشراكة بينهما والصعود إلى مراكز الوسط.