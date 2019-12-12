ريال مدريد يهزم كلوب بروج بثلاثية في عقر داره

طلال الغامدي(صدى):

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على مضيفه كلوب بروج بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى تلقى فريق جلطة سراي التركي، هزيمة ثقيلة من مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف دون رد في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبذلك، تذيل جلطة سراي الترتيب برصيد نقطتين ليفشل في انتزاع بطاقة التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي، بينما ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 16 نقطة في الصدارة.