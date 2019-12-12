من جديد.. وعد العساف في ورطة بسبب تصرفات غير لائقة (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أثارت نجمة سناب شاب الطفلة وعد عساف جدلا كبيرا بعد تعاملها بشكل غير لائق في أحدث ظهور لها.

وانتشر فيديو للطفلة مع الشاب عبد الرحمن الشهراني (27 عامًا)، وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ويُلقب بعدة ألقاب ، أبرزها أسطورة الرياض.

وكان الشاب يتعامل بشكل ودود مع الطفلة ، وأعطاها الزهور إلا أنها رفضت أخذها.

وبدا ”الشهراني“ ودودًا من الطفلة وعد، وحاول التعامل بلطف معها عدة مرات، بما في ذلك تقديمه وردًا للنجمة الصغيرة التي ردت بالرفض.

وتصدر اسم وعد العساف قائمة الأكثر تداولا على ” تويتر” فانتقدها عدد كبير من الجماهير نظرًا لأسلوبها غير اللائق الذي لا يتناسب مع عمرها الصغير.

وفي الجانب ذاته دافع عدد كبير عن الطفلة معتبرين أنها صغيرة ولا تستحق هذا الهجوم العنيف عليها.