شاهد.. المطرب بدر الحبيش يشعل أجواء موسم الرياض

أميرة خالد(صدى):

شارك المطرب الشعبي بدر الحبيش، في إحدى فعاليات موسم الرياض، إذ أطرب الجميع بأغانيه.

وتفاعل الحضور مع أغنية «بيني وبين السهر قصة» التي أشعلت أجواء فعالية «سمرات موسم الرياض».

كان الفنان عبادي الجوهر قد شارك في الحفل أيضًا، إذ أطرب الحضور بالعديد من أغنياته.