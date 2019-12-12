شاهد.. المطرب بدر الحبيش يشعل أجواء موسم الرياض
شارك المطرب الشعبي بدر الحبيش، في إحدى فعاليات موسم الرياض، إذ أطرب الجميع بأغانيه.
وتفاعل الحضور مع أغنية «بيني وبين السهر قصة» التي أشعلت أجواء فعالية «سمرات موسم الرياض».
كان الفنان عبادي الجوهر قد شارك في الحفل أيضًا، إذ أطرب الحضور بالعديد من أغنياته.
بيني انا وبين السهر قصة غرام ❤️🎶#سمرات_موسم_الرياض 🔥🇸🇦 #بدر_الحبيش_سمرات_الرياض @RiyadhSeason pic.twitter.com/okTsc93a3Z
— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) December 11, 2019
الأجواء في #سمرات_موسم_الرياض 🔥🇸🇦 غير 👌#بدر_الحبيش_سمرات_الرياض @RiyadhSeason pic.twitter.com/yRdLdb0iim
— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) December 11, 2019
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