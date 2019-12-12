ميسي: أتوقع أن يظهر ريال مدريد قويًا جدًا ومنتظمًا للغاية

نواف السالم(صدى):

أكد ليونيل ميسي قائد برشلونة على أن فريقه ينبغي عليه نسيان خسارته الأخيريتين في دوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي في اخر موسمين ”للبدء من نقطة الصفر“ في المنافسة.

وقال قائد النادي الكتالوني خلال حدث ترويجي تابع لشركة ”أديداس“ : ”لنكون صادقين، دوري الأبطال هدفنا دائمًا، لكنني أعتقد أنه يتعين علينا أن نبدأ من نقطة الصفر. هذا موسم جديد وما علينا فعله هو التعلم من الماضي ومن الأخطاء والتفكير في الحاضر“.

وعن الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل قال : ”أتوقع أن يظهر ريال مدريد قويًا جدًا ومنتظمًا للغاية، كما كان مؤخرًا. الكلاسيكو دائمًا مباريات خاصة لا تتوقف على أداء أو مستوى أي فريق قبل المباراة“.

وأضاف ميسي ”كل شخص لديه مميزات مختلفة؛ كل واحد لديه شيء مميز وهذا والتفاصيل الصغيرة تفصل بين أداء اللاعبين“.