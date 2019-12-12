عربي مقيم بكندا ينتحر بعد قتل زوجته وطفليه

الجزائر(صدى):

انتحر رجل جزائري مقيم في كندا بعد أن قتل زوجته وطفلية إثر منع المحكمة له من الاقتراب منهم على مدار عام، بعد الانفصال عن زوجته.

واكتشفت الشرطة الجريمة عندما اقتحمت المنزل ووجدت ثلاث جثث: الأم (43) عامًا وولدان صغيران عمرهما 4 سنوات وعامان.

وكانت الشرطة كشفت أنها حضرت إلى منزل الأسرة الجزائرية 5 أو 6 مرات منذ إقامتها في الحي قبل عامين بسبب شجارات عائلية، كما أن الأب سبق أن أخذ أبناءه وغادر المنزل.