وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: محاضر: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو العلاج التنفسي)، أو أي مجال ذي الصلة– مساعد تدريس: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو العلاج التنفسي).

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