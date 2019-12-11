« فتاة الخليج » تختتم فعاليات اليوم العالمي للإعاقة

ريم عبدالعزيز (صدى):

اختتم مساء أمس الأول بحديقة الأمير سعود بن نايف بالخبر، فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والتي استمرت لمدة يومين تحت شعار “المستقبل .. يمكن الوصول إليه”، والذي نظمه مركز فتاة الخليج للرعاية النهارية التابع لجمعية فتاة الخليج الخيرية.

من جهتها، قالت مديرة مركز فتاة الخليج للرعاية النهارية، منيرة العماري: نحرص دائما بمركز فتاة الخليج للرعاية النهارية على إقامة فعاليات لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف الثالث من ديسمبر في كل عام، حيث قدمنا من خلال هذا المهرجان وبمشاركة شركاؤنا المشاركين العديد من البرامج التربوية والترفيهية والإرشادية استمرت طيلة أيام الفعاليات، كما كان للأركان المشاركة دور في عملية تثقيف أسر ذوي الإعاقة ونقل الصور الصحيحة للتعامل مع هذه الحالات وتقديم الاستشارات اللازمة.

وتضيف العماري قائلة: استهدفنا هذا العام الأطفال من ذوي الإعاقة وكان هدف رئيس بالنسبة لنا حيث تم وضع برنامج متكامل يلبي جميع احتياجاتهم الترفيهية وباختلاف إعاقاتهم، بالإضافة إلى البرنامج الترفيهي على المسرح والذي استضاف وأتاح الفرصة لعدد من الموهوبين من ذوي الإعاقة بإبراز مواهبهم .

وتشير العماري أن المهرجان أطلق بالتعاون مع فريق الشرقية للمشي مبادرة ” المشي الجماعي” لمسافة 1.5 كيلومتر وبهدف دمج ذوي الإعاقة، وقد شارك مايزيد على 100 شخصا بهذه المبادرة من نساء ورجال وبمشاركة عدد من ذوي الإعاقة باختلاف إعاقاتهم، وتم تكريم جميع المشاركين بميداليات وشهادات شكر وتقدير نظير مشاركتهم بهذه المبادرة.

وفي ختام حديثها تقول العماري نتمنى أن نكون وفقنا بتحقيق أهدافنا التي تكمن في زيادة الوعي لدى المجتمع بحقوق المعاقين، وتفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة، وكذلك التعريف بالبرامج التربوية والتأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة، وكل الشكر لكل من ساهم وشارك في نجاح فعاليات المهرجان.

الجدير بالذكر، بلغ عدد الجهات المشاركة بالمعرض 15 جهة تمثل جهات ومراكز مختلفة بالمنطقة الشرقية، وكذلك عدد من الأركان التي تقدم برامج ترفيهية هادفة تحرص على دمج الأطفال من ذوي الإعاقة مع أقرانهم، كما كان هناك مسرح تفاعلي استطاع استقطاب الأسر وأطفالهم.