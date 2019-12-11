بحضور الأميرة الجوهرة بنت فهد.. الجريسي يستقبل وفد جمعية التمنية الاجتماعية

العنود العتيبي(صدى):

ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص قامت صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد والمستشار الإعلامي خالد عبدالمحسن التويجري بزيارة ابن الوطن البار الموسوعة الاقتصادية الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة مجموعة الجريسي صباح اليو م الأربعاط في مكتبه. وقد أعرب الشيخ الجريسي عن شكره وتقديره ودعمه لجمعية التنمية الاجتماعية وبارك خطوات التأسيس وترحيبه في الأميرة الدكتورة الجوهرة والزميل خالد التويجري.

وأشاد الشيخ عبدالرحمن الحريسي بمجموعة قضايا وطنية وتعزيزيها لمضامين الانتماء الوطني والاعتزاز والفخر بالانتساب لهذا الوطن ولجميع مؤسساته المدنية والأمنية ،ودعم رؤية الوطن 2030 ، وأضاف الجريسي أن مجموعة قضايا وطنية رائدة في نهجها ورسالتها الوطنية، مشيدا بأدوراها في تحقيق الانتماء الوطني وتماسك المجتمع والمحافظة على الوحدة الوطنية وتميز ندواتها العلمية في الطرح للقضايا والتوصيات،

واستطرد الجريسي خلال حدثيه اليوم عن تجربته في بعض دول العالم خاصة مع الصين.

من جانبه أعرب الإعلامي خالد عبد المحسن التويجري عن شكره وتقديره للشيخ عبدالرحمن الجريسي واعتزازه بهذه الشراكة مع جمعية التنمية الاجتماعية الوطنية ودعمها والوقوف معها في تحقيق أهدافها الوطنية المنشودة .

ونوه التويجري بما يتمتع به الشيخ عبدالرحمن الجريسي الذي هو رمز من زموز الاقتصاد في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من نصف قرن له إسهامات اقتصادية وأضاف إن الشيخ قدم لنا من خلال سيرته دروس لا تنسى في مجالات دعم اقتصاد الوطن.

وقال المستشار الإعلامي خالد التويجري لقد كان لي شرف الاجتماع معه هذ ا اليوم بحضور صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد والرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ السماري.