«ناقصها شماغ» ابنة حليمة بولند الصغرى تتعرض للتنمر

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت ابنة الإعلامية الكويتية حليمة بولند إلى التنمر بعد ظهورها في حفل عيد ميلاد والدتها بشعر قصير.

وعلى الرغم من مبالغة حليمة بولند في احتفالها بعيد ميلادها، إلا أن ابنتها الصغرى كان لها النصيب الأكبر في التعليقات.

وعلق الجمهور على مظهر ابنة حليمة بولند لافتين إلى أنها تتشبه بالرجال وينقصها فقط شماغ، مشيرين إلى أنها لا تبدو كالفتيات، فقال أحد المتابعين:” بنتها مسويتها ولد ناقصها شماغ، بنتها الصغيرة مسكينة ليش خلتها بدون شعر “، ووصفها أخرون بالمسكينة.