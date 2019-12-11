مانشستر سيتي وأتلانتا إلى الدور الـ16 من دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

تأهل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد اكتساحه مضيفه دينامو زاغرف الكرواتي بأربعة أهداف لهدف واحد.

وتصدر المان سيتي، المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، وجاء في الوصافة فريق أتلانتا الإيطالي الذي تأهل هو الآخر إلى الدور الـ16 من البطولة.

ورغم تقدم دينامو زاغرب في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب أولمو، إلا أن مانشستر سيتي استطاع قلب الطاولة إذ الفتتح أهدافه عبر المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس في الدقيقة 34.

وكما سجل خيسوس في الدقيقة 50 و 54 على التوالي هدفين آخرين للمان سيتي، واختتم فيل فودين رباعية الفريق في الدقيقة 84.