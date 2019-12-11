وظائف شاغرة بشركة ميدغلف في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية أو المالية، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مدير الحسابات- قسم المبيعات المباشرة (الرياض)، مدير الحسابات- قسم المبيعات المباشرة (جد)، .مدير الحسابات- قسم المبيعات المباشرة (الخبر).

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