الغذاء والدواء: تأكدنا من عدم وجود مواد مغشوشة في الدخان الجديد
أوضح مدير التواصل والتوعية في هيئة الغذاء والدواء، تيسير المفرج، أن الهيئة لم تقتنع بمبررات شركات التبغ حول الدخان الجديد، مؤكدًا أنه تم إلزامها بالإفصاح الكامل.
وأضاف تيسير المفرج في تصريحات لقناة «الإخبارية»: تأكدنا من عدم وجود مواد مغشوشة ولكن اتجهنا للتأكد عما إذا كان تغيير النكهة متعمد من شركات التبغ أو لا.
وكانت هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة، قد استدعتا شركات التبغ المورّدة لمنتجات السجائر وكافة وكلائها وممثليها في المملكة العربية السعودية مطلع هذا الأسبوع بحضور الجهات المعنية، وطالبتا الشركات ووكلائها بتفسيرات لما لاحظه المستهلك حول المنتجات بعد التغليف الجديد (العادي).
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مغرد[ عدد التعليقات: 1283 ] نشر منذ 33 دقيقة
حسبك الله حسبك الله الناس مرضا منه وانت تبرر اتق الله هذا غش بغ النظر دخان او حلا وه الناس الى مرضوا تا خذهم فى ذمتك منهم انا تعبان منه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89008 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله اعلم ،،
.. الله يكفينا شره .. آمين ..
مغرد[ عدد التعليقات: 1283 ] نشر منذ 32 دقيقة
كيف ترضون بمنتج لا تاريخ تصميع ولا اين صنع ولا نسبة النكتين والقطران ليش ما يسحب من الا سواق الان الدخان مسمم