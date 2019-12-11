تبدأ من 100 ريال.. طرح تذاكر السوبر الإيطالي

ماجد محمد(صدى):

طرحت الهيئة العامة للرياضة تذاكر كأس السوبر الإيطالي، والذي سيقام في 22 من شهر ديسمبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض بين يوفنتوس ولا تسيو.

وتعتبر هذه المرة الثانية لاحتضان المملكة كأس السوبر الإيطالي؛ حيث استضافت جدة مباراة السوبر الموسم الماضي بين يوفنتوس وميلان.

وقالت الهيئة إنه على الراغبين في حجز التذاكر الدخول هنـــــــــــــــــــــا .

وبدأت الأسعار من 100 ريال بالنسبة للمدرجات من فئة A وحتى H ، و 500 ريال لفئات المنصة الفضية ، فيما تبلغ قيمة تذاكر المنصة الذهبية ألف ريال ، مقابل 1500 ريال بالنسبة للبلاتيني (1-2) أما بلاتيني بلس فسيكون سعرها ألفين ريال.