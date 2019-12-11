بعد سارة الطباخ.. محمد الشرنوبي يخطب مديرة أعمال أنغام ! (صور)

القاهرة(صدى):

في نبأ أثار جدلا كبيرًا أعلن الفنان المصري محمد الشرنوبي عن خطبته من جديد على راندا رياض وهي مديرة أعمال المطربة أنغام.

وأعلن الفنان الشاب عن خطبته من خلال نشر صورًا لهما عبر حسابه على ” انستجرام ” معلقًا: ( مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا),

وأثار النبأ سخرية بين الجماهير؛ حيث لم يمر الكثير من الوقت على أزمته مع خطيبته الثانية سارة الطباخ، فرأى عدد من الجماهير أن الشرنوبي يحاول الانتقام من خطيبته السابقة.