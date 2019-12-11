انتشار إنفلونزا الخنازير في صنعاء وتعز يٌثير الذعر

فهمي محمد(صدى):

شهدت المستشفيات باليمن خلال الأسبوع الجاري تسجيل حالات وفيات لعدد من المواطنين؛ إثر تعرضهم لفيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1)، في كلٍ من محافظات صنعاء وإب وتعز.

وفيما يتعلق بنطاق محافظة تعز غرب اليمن، قال مكتب الصحة والسكان في بيان صادر عنه: التقارير الواردة عن غرفة الطوارئ والترصد الوبائي، ليومي الإثنين والثلاثاء، سجّل وفاة 5 مواطنين من مديريات مختلفة، جراء إصابتهم بوباء إنفلونزا الخنازير.

وطالب مكتب الصحة في بيانه، منظمة الصحة العالمية بأن يتم إرسال فريق متخصص في الوبائيات، وإرسال المحاليل الخاصة في الكشف عن المسبب، وإرسال العينات من المصابين إلى خارج البلد للفحص والتأكد.

وفي نطاق محافظة صنعاء شمال اليمن التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية تم تسجيل 8 حالات وفاة؛ جراء إصابتهم بفيروس إنفلونزا الخنازير، والاشتباه بإصابة 31 شخصًا آخرين، وذلك خلال الشهر الجاري.