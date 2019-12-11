«التعليم» تُحدد آليات جديدة لتنظيم عمل المرافقين بالمدارس الأهلية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، عن وضع آليات جديدة حول تنظيم عمل المرافقين والمرافقات بالمدارس الأهلية والأجنبية.

وجاء وضع تلك الآليات الجديدة وفقًا لنظام أجير، والذي يسمح بتوظيف المرافقين بالمدارس الأهلية والأجنبية دون الحاجة إلى نقل خدماتهم إليها.

وأوضح تعميم نائب وزير التعليم، إن الضوابط التنظيمية تضمن: إبرام أو تحديد عقد عمل بين المرافق والمنشأة محدد بـ 12 شهرًا، وإرفاق ورفع التأييد الصادر من وزارة التعليم المراد الاستفادة من خدماته في بوابة أجير، وتسجيله في البرنامج والحصول على تصريح عمل، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول.

ومن جانبه وجه مدير مكتب التعليم الأهلي بمكة المكرمة ملاك وقادات المدارس الأهلية والعالمية في مكة المكرمة، بنين وبنات بالتقيد بما جاء في التعميم والعمل بموجبه.