حقيقة علاقة كريم بنزيما بفنانة إسبانية

ماجد محمد(صدى):

على خلفية الشائعات الخاصة بوجود علاقة عاطفية بين الفنانة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، والفرنسي كريم بنزيما، نجم هجوم نادي ريال مدريد الإسباني، علّقت الفنانة على تلك الشائعات.

ونشرت الفنانة الإسبانية، صورة لتقرير إخباري عن تلك العلاقة، مؤكدة أنها أخبارًا مزيفة، وأنها لا تربطها أي علاقة بكريمة بنزيما المتزوج من عارضة أزياء منذ عامين وأنجب منها طفلة.

وفي سياق آخر، رفضت محكمة النقض في فرنسا طلب بنزيما الاستئناف؛ من أجل إسقاط تهمة الابتزاز عنه، في قضية زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا.

يذكر أن بنزيما، متهم بابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا، بشريطة جنسي عام 2015.