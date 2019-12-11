المملكة تدين وتستنكر الهجومين اللذين وقعا في الصومال وأفغانستان

الرياض(صدى):

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو، والهجوم الذي وقع قرب قاعدة عسكرية شمالي أفغانستان.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه رفض جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وعبرت الوزارة عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.