الشباب يقترب من حسم صفقة نجم أندرلخت

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية بلجيكية، أن المحور الفرنسي أدريان تريبيل لاعب فرق أندرلخت البلجيكي، وافق على الانضمام إلى الشباب خلال الميركاتو الشتوي 2020 .

وأوضحت التقارير، أن انادي الشباب عرض على نادي أندرلخت دفع قيمة راتب اللاعب المقدرة بـ 2.7 مليون يورو، فيما لم يمنح النادي البلجيكي الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وكان المحور الفرنسي قد ارتبط اسمه باسم النادي الأهلي المصري خلال الفترة الماضية، بترشيح من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، إلا أن قيمة عقد اللاعب حالت دون إتمام الصفقة.